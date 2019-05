POL-ANK: Erfolg der Polizei zu Straftaten, Urkundenfälschung, Diebstahl, in Ueckermünde - Täter ermittelt

Ueckermünde (ots) - Durch die Kriminalpolizei in Ueckermünde wurde

gegen einen Tatverdächtigten unter anderem wegen, Diebstahl und

Urkundenfälschung ermittelt. Die Straftat wurde am 07.05.2019 bei der

Polizei angezeigt. Der Tatverdächtigte stritt die Taten ab und

äußerte sich nicht weiter zum Vorhalt.Der 31 Jährige Täter aus dem

Bereich Ueckermünde hat in der Tatzeit vom 03.04.2019, 15:00 Uhr bis

zum 08.04.2019, 16:00 Uhr weitere Kennzeichen von einem LKW und einem

Kompressor in Parchim entwendet. Auch diese begangenen Straftaten

konnten von einer Zeugin bestätigt werden.



In einem Fall, bei dem Autos in Ueckermünde entwendet wurden,

konnten Spuren gesichert werden. Bei dieser Tat brannte ein PKW

völlig aus. Auch dort konnten Spuren gesichert werden. Eine

Auswertung der Spuren konnte zur Aufklärung der Taten beitragen und

die Spuren dem Täter zugeordnet werden. Jetzt hat sich der Täter

strafrechtlich zu verantworten.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell