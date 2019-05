POL-NB: Unterschlagung eines I Phones - Tatverdächtige durch Ortungsdienst (App) ermittelt

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag, d. 20.05.2019

erschien eine Geschädigte am Polizeihauptrevier in Neubrandenburg, um

eine Anzeige wegen Unterschlagung ihres I Phone zu erstatten.



Demnach hatte die 49- jährige Geschädigte ihr I Phone 10 auf der

Toilette im Marktplatzcenter liegen gelassen. Als sie das Fehlen

ihres Handys bemerkte, begab sie sich sofort zurück. Dort musste sie

jedoch feststellen, dass ihr I Phone nicht mehr da war. Während die

Geschädigte sich auf den Weg zum nahe gelegenen Polizeihauptrevier

Neubrandenburg machte, gelang es der Tochter der Geschädigten das I

Phone mit einer speziellen App in den Wallanlagen zu orten. In

Begleitung zweier Polizeibeamter begaben sich die Geschädigte und

deren Tochter auf die Suche und folgten dem Signal. Auf dem Wall

stießen sie dabei auf zwei weibliche Personen im Alter von 16 und 18

Jahren, welche auf einer Bank saßen. Die beiden jungen Frauen wurden

von den Polizeibeamten angesprochen und auf mehrfache Nachfrage hin

gab die 16-Jährige das I Phone an die Geschädigte zurück.



Gegen die beiden jungen Frauen wurde Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachtes der Unterschlagung eingeleitet.









