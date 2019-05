POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht

Parchim (ots) - Ein Alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich am

Montagnachmittag in Parchim bei einem Sturz leichte Verletzungen

zugezogen. Die Polizei stellte bei dem 40-jährigen Unfallfahrer wenig

später einen Atemalkoholwert von 2,41 Promille fest. Offenbar hatte

der 41-Jährige stark bremsen müssen, um nicht mit einem Ampelmast

zusammenzustoßen. Dabei stürzte er dann über den Lenker des Fahrrades

auf die Straße. Der Mann zog sich Kopfverletzungen sowie Verletzungen

an beiden Händen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

gebracht. Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrradfahrer kurz zuvor in

Schlangenlinien fahrend auf dem Moltkeplatz unterwegs gewesen sein.

Die Polizei nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr auf.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell