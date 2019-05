POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierungen im Polizeirevier Barth

Barth (ots) - Am 28.05.2019 und am 05.06.2019 bietet der

Kontaktbeamte im Polizeirevier Barth kostenlose Fahrradcodierungen

zum Schutz vor Fahrraddiebstahl an.



Interessierte Einheimische und Urlauber können die Veranstaltung

mit ihrem Rad in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr im

Polizeirevier Barth in der Baustraße 16 in Barth besuchen. Die

Anreise sollte über die Pohlstraße erfolgen. Dabei sollten der

Bundespersonalausweis, ein Eigentumsnachweis und für bspw. E-Bikes

der Akku-Schlüssel nicht vergessen werden, da dieser möglicherweise

kurzzeitig abgebaut werden muss.



Über Termine für weitere geplante Fahrradcodierungen informieren

wir ebenso über Facebook (@PolizeiStralsund) und Twitter

(@Polizei_HST).









