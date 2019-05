POL-HST: Die Kriminalpolizei in Stralsund sucht Eigentümer zu sichergestelltem Diebesgut

Stralsund (ots) -



Im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Wohnhaus in Altefähr

(siehe Pressemitteilung vom 08.04.2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4239828) wurden bei

den ermittelten Tatverdächtigen Durchsuchungen durchgeführt.



Dabei wurde unter anderem folgende Gegenstände sichergestellt,

welche im Rahmen der kriminalpolizeilichen Maßnahmen bis heute noch

keinen Eigentümern zu geordnet werden konnten:



- eine dunkelblaue Herren-Umhängetasche der Marke ´Jack Wolfskin

Heathrow´



- eine schwarze Sonnenbrille von ´Robinson´ aus der

Herren-Umhängetasche



- eine silberfarbene Uhr von ´Swatch´



- eine Armbanduhr von ´Calypso´ K 5506/1 mit Gravur: ´16.07.2016´



- eine schwarze Armbanduhr von ´Fossil´ Typ FS4682



- zwei Ohrstecker 925 Silber ´Froschkopf´



- zwei Ohrstecker 925 Silber ´blauer Stern´



- zwei rote Perlen-Ohrstecker



- eine Damenarmbanduhr schwarz-gold an einem schwarzen

Kordelarmband



- zwei silberfarbene Creolen-Ohrringe



- ein Schmuckarmband bronze-silberfarben mit silberfarbenen

Verschluss



- eine goldfarbene Brosche/Damen-Anstecknadel mit drei Delphinen

und Strasssteinen



- zwei goldfarbene Creolen-Ohrstecker



- ein goldfarbener Ring mit Stein



- eine goldfarbene Halskette ohne Anhänger



- ein silberfarbener Ring mit rotem Herz



- ein Halskettenanhänger blauer Delphin



- ein silberfarbener Ring mit roten Steinen



- ein Ohrstecker ´Marienkäfer´



- ein Ohrstecker ´blauer Strassstein´



- eine silberfarbene Halskette mit Creolenanhänger



- ein Smartphone von ´Samsung´ schwarz (Rückseite gesplittert)



- ein Smartphone von ´Samsung´ dunkelgrau (Display gerissen)



- ein Smartphone von ´HTC´ schwarz mit schwarzer Gummischutzhülle



- ein Smartphone von ´Samsung´ weiß mit Netzkabel weiß



- ein Parfüm Trend it Up ´Lips & Perfumes´



- eine Sonnenbrille weiß ´Raffaello´



- eine schwarze Sonnebrille ´Ansley´ mit Lederetui



- eine pinkfarbene Armbanduhr von ´Casio´



- eine Armbanduhr silberfarben von ´luigi de anna´



- eine schwarze Powerbank ´COOLRFALL´



- eine Fotokamera von ´Sony´ schwarz DSC-HX350



- eine silberfarbene Halskette mit ´Schweden-Anhänger´ am

Verschluss und Perlenanhänger



- zwei schwarze Lautsprecherboxen (Hersteller ´Cigii´ und ´JBL´)



- eine schwarze Geldbörse mit Raubkatzenkopf auf der Vorderseite



- ein USB-Stick ´Spaceloop XL´



- ein silberfarbener Anhänger mit einem Frauenkopf-Motiv



Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wem

die sichergestellten Gegenstände gehören könnten. Wer auf dem Bild

sein Eigentum wiedererkennt oder Hinweise zum möglichen Eigentümer

geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Stralsund

(03831/2830-214) oder an das Polizeihauptrevier Stralsund

(03831/2890-0) zu wenden.









