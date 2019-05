POL-NB: Blitzeinschläge verursachen zwei Brände im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 20.05.2019 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg zu zwei Bränden, welche durch Blitzeinschläge

verursacht wurden.



Um 18:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum Brand eines

reetgedeckten Einfamilienhauses in Balm auf der Insel Usedom gerufen.

Hier schlug der Blitz im Dach ein, wodurch der komplette Dachstuhl

schnell in Brand geriet. Der 79-jährige Bewohner, welcher sich zum

Zeitpunkt des Blitzeinschlages im Erdgeschoß befand, konnte

rechtzeitig das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Er

blieb zum Glück unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Balm

und den umliegenden Gemeinden waren mit 79 Kameraden vor Ort und

begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie konnten jedoch nicht

verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Der

79-jährige Hauseigentümer, welcher allein lebt, kommt bei seinem in

der Nachbarschaft wohnenden Sohn unter. Die unmittelbar am Brandhaus

befindliche Kreisstraße 35 wurde während der Löscharbeiten voll

gesperrt und bleibt dies auch mindestens bis zum 21.05.19. Es besteht

die Gefahr, dass Teile des nun einsturzgefährdeten Hauses auf die

Kreisstraße stürzen könnten.



Gegen 19:15 Uhr schlug der Blitz in das Reetdach eines Ferienhauses

in Letzin ein. Auch hier brannte der Dachstuhl bei Eintreffen von

Feuerwehr und Polizei in voller Ausdehnung. Das Ferienhaus ist

derzeit unbewohnt, so dass keine Gefahr für Bewohner bestand. Auch

dieses Haus ist aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten nicht mehr

bewohnbar. Der hier entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro

geschätzt.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









