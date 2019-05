POL-NB: Diebstähle von drei Fahrzeugen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) - Am vergangenen Wochenende sind im Landkreis

Vorpommern-Greifswald gleich drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter

entwendet worden.



In Pasewalk wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.05.19 -

18.05.19) in der Ferdinand-von-Schill-Straße ein weißer Ford Mondeo

entwendet. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen PW-FN2 hat einen

Wert von etwa 18.000 EUR.



In der Gartenstraße in Tutow wurde im gleichen Zeitraum ein VW T5

Multivan im Wert vom 10.000 EUR entwendet. Der silberfarbene

Transporter hat das Kennzeichen GW-RS12.



In der Nacht von Samstag zu Sonntag (18.05.19 - 19.05.19) wurde in

Usedom von einem Firmengelände in der Stolper Straße ein schwarzer

Mercedes Vito durch unbekannte Täter entwendet. Der Transporter mit

dem amtlichen Kennzeichen VG-SE112 ist Baujahr 08/2018 und hat einen

Wert von 55.000 EUR.



Das Fachkommissariat für schwere und organisierte Kriminalität der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell