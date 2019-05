POL-LWL: Streifenwagen der Polizei in Unfall verwickelt

Hagenow (ots) - Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und

Martinshorn ist am Montagnachmittag bei Hagenow ein Streifenwagen der

Polizei in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurde

niemand verletzt. Der Streifenwagen der Polizei war nahe der

Ortschaft Steegen seitlich mit einem PKW zusammengestoßen, dessen

Fahrer ein haltendes Taxi überholte und offenbar das von hinten

herannahende Polizeiauto nicht bemerkt hatte. Beide Autos wurden

dabei erheblich beschädigt. Der Streifenwagen musste anschließend

abgeschleppt werden. Die drei Polizisten im Streifenwagen sowie der

Fahrer des anderen Autos blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur

genauen Unfallursache dauern noch an.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell