POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Pasewalk (ots) -



Am heutigen Tag um 12:35 Uhr kam es auf der BAB 11, bei Penkun, zu

einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Die beteiligten

Fahrzeuge, ein LKW und ein PKW Peugeot, befuhren die BAB 11 aus

Richtung Schmölln in Richtung Penkun, Grenzübergang zu Polen. Etwa

einen Kilometer vor der Abfahrt Penkun kam es zu dem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 71 Jährige PKW Fahrer,

polnischer Staatsbürger (allein beteiligt), aus bisher unbekannten

Gründen ungebremst auf einen polnischen Sattelzug mit Aufleger auf.

In der Folge kam der Fahrer mit seinem PKW unter dem Sattelaufleger

zum Stehen.



Der Fahrzeugführer des PKW erlitt durch den Aufprall schwere

Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb

noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden. Die BAB 11

musste vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern.









