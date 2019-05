POL-HST: Neue telefonische Erreichbarkeiten der Polizeistationen in Prerow und Franzburg

Prerow/ Franzburg (ots) - Die beiden Polizeidienststellen in

Prerow und Franzburg erhalten neue telefonische Erreichbarkeiten.



Ab dem heutigen Tag ist die Polizeistation Prerow unter der

Telefonnummer 038233/ 716777 zu erreichen.



Ab Mittwoch, dem 22.05.2019 ist die Polizeistation Franzburg unter

der Telefonnummer 038322/ 585960 zu erreichen.



Die Faxnummern sind in beiden Fällen identisch zu den

Telefonnummern.









