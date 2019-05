POL-HWI: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Wismar (ots) - Bei dem Versuch seinen Pkw am 18. Mai in Herrnburg

Krützkamp einzuparken und damit einhergehenden lauter

Motorengeräusche, wurden Zeugen auf einen 33-jährigen Autofahrer

aufmerksam. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Mann gegen

02:55 Uhr zunächst Sperrmüll und kollidierte in der weiteren Folge

mit zwei abgestellten Fahrzeugen. Als der Fahrer nun die herannahende

Zeugin sah, stieg er aus seinem Auto aus, übergab ihr den

Autoschlüssel und überließ es der Frau seinen Pkw einzuparken. Kurze

Zeit später stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem

augenscheinlich alkoholisierten Mann einen Atemalkohol von 2,11

Promille fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs ein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und

beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.



Ebenfalls am 18. Mai gg. 21:45 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife

des Polizeihauptreviers Wismar einen 31-jährigen Autofahrer, der eine

auffällige Fahrweise an den Tag legte. Um sein Fahrzeug nicht aus den

Augen zu verlieren, mussten die Beamten auf der L31 zwischen Groß

Krankow und Bobitz zum Teil Geschwindigkeiten von deutlich über 100

km/h fahren. Kurze Zeit später, nachdem der Mann von der B 208 rechts

in die Dambecker Straße abgebogen war, führten die Beamten eine

Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie bei ihm einen Atemalkohol

in Höhe von 0,94 Promille fest. Zudem reagierte ein Drogenvortest

positiv auf Amphetamin und THC. Einen Führerschein konnte er nicht

vorweisen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Ihn

erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Keine zum Führen eines Pkw erforderliche Fahrerlaubnis besaß

38-jähriger Mann, den Beamte des Polizeihauptreviers am vergangenen

Samstagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Außerdem hegten

die Beamten im Verlauf der Maßnahme den Verdacht, dass der Mann unter

der Einwirkung von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogentest erhärtete

die Vermutung und wies auf den Konsum von Cannabis hin. Den

38-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen die 0,5-Promillegrenze

(berauschende Mittel).



Die zuständige Führerscheinstelle des Landkreises

Nordwestmecklenburg wird über die Sachverhalte in Kenntnis gesetzt.









