POL-ANK: Verkehrsunfall, Sachbeschädigung und unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs durch 13 und 14 Jährige Jungen verursacht

Anklam (ots) - Am 18.05.2019 um 16:35 Uhr teilte ein Bürger der

Polizei mit, dass ein Traktor und ein Transporter die Bundesstraße

110 , aus Richtung Anklam, in Richtung Stolpe blockieren. Vor Ort

stellten die Beamten lediglich einen Transporter einer Firma fest,

der auf der B110 quer steht. Der Transporter stand mittig auf der

Bundesstraße. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine

Gaspipeline-Baustelle die bis zur B 110 führt und auf der

gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße weiter verläuft.

Unmittelbar nach der Ankunft der Beamten nahmen diese einen roten

Traktor wahr, der sich mit seiner Front in einem Wall festgefahren

hat. Der Motor des Traktors lief und die Räder der Hinterachse

drehten unvermindert weiter. Am Einsatzort meldete sich gleich der

Hinweisgeber bei den Beamten und teilte mit, dass ein roter Traktor

einen VW Transporter vor sich her schob und bei beiden Fahrzeugen

niemand am Steuer saß. Des Weiteren nahm er zwei Jungen wahr, die

sich von der Baustelle entfernen wollten. Diese hielt er dann aber

fest, bis die Beamten eintrafen. Bei den Jungen handelte es sich um

Brüder, 14 Jahre und 13 Jahre alt. Bei der anschließenden

Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass mehrere

Fahrzeuge der Baustelle beschädigt sind. Am besagten Traktor waren

die Scheibe der rechten Tür sowie zwei weitere Glasscheiben des

Führerhauses eingeschlagen. Es wurden Glassplitter auf dem Boden

liegend, am eigentlichen Abstellort des Traktors, festgestellt.

Unmittelbar neben dem Splitterfeld lag ein Hammer der vermutlich zur

Baustelle gehört. Im Führerhaus des Tranktors befanden sich ebenfalls

Glassplitter. Bei der weiteren Begutachtung der Baustelle wurden noch

zwei Fahrzeuge festgestellt die Beschädigungen aufwiesen. Bei einem

handelt es sich um ein gelbes Kettenfahrzeug das durch die

mittlerweile eingetroffenen Mitarbeiter der Baustelle als ´Rohrleger´

bezeichnet wird und um ein daneben stehender ´Schweißbagger´. Bei

beiden Fahrzeugen wurden die Scheiben des Führerhauses rausgedrückt

bzw. eingeschlagen.



Es entstand ein Sachschaden von 4100 Euro. Die B 110 musste

kurzzeitig gesperrt werden. Gegen folgende Straftaten wurde

verstoßen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines

Fahrzeugs sowie Sachbeschädigung. Anzeigen zu diesen Verstößen hat

die Polizei aufgenommen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell