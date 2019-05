POL-HST: Radfahrer versuchte nach Diebstahlshandlung vor Polizeibeamten zu fliehen

Stralsund (ots) - Am 18.05.2019 gegen 23:00 Uhr befuhren Beamte

vom Polizeihauptrevier Stralsund die Prohner Straße in Stralsund in

Richtung Parower Chaussee.



Auf der linken Fahrbahnseite fuhr ein Radfahrer ohne

eingeschaltete Beleuchtung, der ein Verkehrszeichen (vorgeschriebene

Fahrtrichtung rechts) samt Halterung transportierte. Die Beamten

beabsichtigten den Radfahrer einer Kontrolle zu unterziehen, um eine

mögliche Diebstahlshandlung zu prüfen. Dafür forderten sie den

Radfahrer mehrfach auf anzuhalten. Diesen Aufforderungen kam der Mann

jedoch nicht nach. Er ließ das Verkehrszeichen fallen und versuchte

sich der Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Flucht auf dem Rad führte

er verkehrsgefährdende Fahrmanöver durch. In der Folge kam es auch

zum Einsatz von Pfefferspray durch die Polizeivollzugsbeamten. Der

Radfahrer flüchtete jedoch weiter in Richtung der Straße Zur

Schwedenschanze, wo er letztendlich an der Hauptzufahrt zur

Fachhochschule stürzte. Der Radfahrer blieb unverletzt. Eine bei dem

23-jährigen Stralsunder durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab

einen Wert von 1,35 Promille.



Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des

Verdachts des Diebstahls sowie des gefährlichen Eingriffes in den

Straßenverkehr eingeleitet.









