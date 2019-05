POL-NB: Unbekannte Täter bestehlen 90-jährige Seniorin in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am Samstag, d. 18.05.2019 gegen 11:10 Uhr

wurde eine 90-jährige Bewohnerin eines Seniorenpflegeheims im

Torfsteg in Neubrandenburg durch zwei bislang unbekannte

Tatverdächtige bestohlen.



Zum Sachverhalt kann gesagt werden, dass die Seniorin sich gegen

11:10 Uhr mit ihrem Rollator zum Briefkasten an der Hauseingangstür

begeben hatte. Hierbei hatte die Frau einen Stoffbeutel, in welchem

sich ihr Portemonnaie mit etwas Bargeld befand an den Rollator

gehängt.



Plötzlich trat ein unbekannter Mann durch die Eingangstür in den

Flur der Unterkunft ein. Die Seniorin sprach den Mann an und fragte

wen er suchen würde. Der Mann, der nur gebrochenes Deutsch sprach,

zeigte auf mehrere Namen am Briefkasten. Während dessen bemerkte die

Geschädigte eine weibliche Tatverdächtige im Flur, die sich neben den

Rollator stellte. Der Tatverdächtige lenkte die Aufmerksamkeit der

älteren Dame sofort wieder auf sich und zeigte energisch auf die

Briefkästen. Kurz danach verließen die beiden Tatverdächtigen

fluchtartig das Gebäude. Die Seniorin bemerkte wenig später den

Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Stoffbeutel.



Beschreibung des männlichen Tatverdächtigen: ca. 50 Jahre alt;

dunkelhäutig; ca. 180 cm groß; dicke Statur. Er soll eine dunkle

Jacke und eine dunkle Hose getragen haben.



Beschreibung der weiblichen Tatverdächtigen: ca. 50 Jahre alt;

dunkelhäutig; ca. 160 cm groß; dicke Statur; schulterlange dunkle

Haare. Sie soll einen dunklen Mantel getragen haben.



Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen. Hinweisen zu

den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der

Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell