POL-NB: Diebstahl eines Wohnanhängers

Demmin (ots) -



In der Zeit vom 17.05.2019 20:00 bis 18.05.2019 06:20 Uhr

entwendeten unbekannte Täter in der Kreuzstraße/ Mühlenstraße in

Demmin einen abgestellten Wohnanhänger.



Der Wohnanhänger stammt von dem Hersteller LMC Caravan und hat

einen derzeitigen Wert von ca. 5.000EUR. Der Wohnanhänger besitzt

auffallende Silikonfugen am Heck, einen Fahrradträger auf der

Deichsel und hat neuwertige, verchromte Radkappen. Über dem

Frontfenster befindet sich ein auffälliger Aufkleber ´Hansestadt

Stralsund´.



Die Kriminalpolizei in Demmin hat die Ermittlungen zum Diebstahl

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden

sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998- 254 224.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell