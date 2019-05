POL-LWL: 23 Wildunfälle in den letzten Stunden

Ludwigslust- Parchim (ots) - Aufgrund zahlreicher Wildunfälle in

den letzten Stunden mahnt die Polizeiinspektion Ludwigslust zur

Vorsicht und rät Kraftfahrer zu besonders vorausschauenden und

angepassten Fahrweisen. Von Sonntagfrüh bis Montagmorgen registrierte

die Polizei landkreisweit insgesamt 23 Zusammenstöße mit Wild.

Verletzt wurde bei den Karambolagen niemand, jedoch kam es zu

teilweise erheblichen Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. So

auch auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow, als bei einem

Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Reh mindestens 5.000 Euro

Sachschaden entstanden. Der PKW musste daraufhin abgeschleppt werden.



Wildunfälle machen im Landkreis Ludwigslust- Parchim knapp 40

Prozent am Gesamtunfallaufkommen aus. Im vergangenen Jahr

registrierte die Polizei landkreisweit 2.975 Zusammenstöße mit Wild.



Besondere Vorsicht ist in den täglichen Dämmerungsphasen und auf

ausgeschilderten Straßenabschnitten geboten.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell