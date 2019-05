POL-NB: Pkw-Brand in Boek

Boek (ots) - Am 20.05.2019 gegen 02:30 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein brennender

Pkw in 17248 Boek, auf dem Gelände einer Ferienanlage, gemeldet.



Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr bestätigte sich die

Meldung. Nach dem bisherigen Kenntnisstand brannte auf dem Gelände

einer Ferienanlage ein abgestellter, fast 20 Jahre alter Pkw VW Golf

in voller Ausdehnung. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde auch ein in

der Nähe stehender Pkw Skoda beschädigt. Den eingesetzten Kameraden

der Feuerwehr gelang es den Brand zügig zu löschen. Personen kamen

nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000EUR beziffert.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Der Pkw VW

wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt. Die

Brandursache ist gegenwärtig noch unklar.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der

Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter der

Telefonnummer 039931- 848 0.









