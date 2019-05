POL-LWL: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Parchim (ots) - In Parchim ist am frühen Samstagmorgen ein 16

Jahre alter Jugendlicher mehrfach von Unbekannten geschlagen worden.

Dabei erlitt das Opfer eine Handverletzung und musste im Krankenhaus

behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 01:30 Uhr

im Stadtzentrum drei unbekannte Angreifer aus einer etwa achtköpfigen

Personengruppe heraus auf den 16-Jährigen eingeschlagen haben. Das

Motiv hierfür ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm eine Anzeige

wegen Körperverletzung auf hat die Ermittlungen eingeleitet.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell