POL-HRO: Brand von 20 Heuballen in 17166 Dahmen

Am 19.05.2019 gegen 15:53 Uhr kam es in der Ortslage Dahmen,

Landkreis Rostock zum Brand von ca. 20 Heuballen.



Gegen 15:53 Uhr wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über den

Brand informiert und die Freiwilligen Feuerwehren von Dahmen, Groß

Wokern, Großen Luckow und Hohen Demzin rückten aus.



Die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen und Schlimmeres verhindern.

Es wurde niemand verletzt. Zur Brandursache kann gegenwärtig noch

nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.



im Auftrag

Dirk Heyden

Polizeihauptkommissar

PR Teterow









