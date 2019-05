POL-HRO: Betrüger verursachen Vermögensschaden im vierstelligen Bereich

LK NWM, LK LUP (ots) -



Am Nachmittag des 18.05.2019 wurden gleich zwei vollendete

Trickbetrügereien polizeilich zur Anzeige gebracht.

In dem einen Fall wurde dem geschädigten Mann aus dem Landkreis

Nordwestmecklenburg eine nicht unerhebliche Gewinnsumme in Aussicht

gestellt. Im Vorfeld sollte der Geschädigte jedoch die entstandenen

Kosten durch den Erwerb und die Weitergabe von sog. STEAM-Karten

begleichen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und erlitt einen

Schaden in fast vierstelliger Höhe.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde eine 60-jährige Dame etwa zwei

Stunden in einem Telefonat mit einem angeblichen

Microsoft-Mitarbeiter festgehalten, welcher sich mittels eines

übersandten Links Zugriff auf ihren Laptop verschaffte. Per

Fernzugriff führte der Täter mehrere Abbuchungen über den Rechner

durch und fügte der Geschädigten einen Schaden im vierstelligen

Bereich zu.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen

aufgenommen.

Die Polizei rät nochmals dazu, insbesondere bei Telefonaten mit

Personen, die Ihnen nicht eindeutig bekannt sind, misstrauisch zu

sein. Vermeiden Sie es, Angaben über Finanzen oder Passwörter zu

machen, bzw. keine Auskünfte zu vertraulichen Informationen zu geben.



Im Auftrag

A. Ott-Ebert

Polizeiführer vom Dienst









