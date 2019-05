LWSPA M-V: Schiffsunfall nördlich Darßer Ort

Rostock (ots) - Am 18.05.2019 ereignete sich gegen 08:30 Uhr

unweit vom Windpark Baltic 1, ca. 18 km nördlich Darßer Ort, ein

Seeunfall zwischen dem dänischen Fischkutter ´Line Charlotte´, und

dem britischen Hochgeschwindigkeitskatamaran (HSC) ´Windcat 34´.

Dabei kamen sich das aus Rostock in Richtung Osten laufende HSC und

das fischenden Fahrzeug bei verminderter Sicht so nahe, dass sich

eine 12 mm starke Netztrosse aus Stahl im Propeller der

Steuerbord-Maschine des HSC verfing. Dabei entstand Sachschaden am

Antrieb der Netzwinde des Fischkutters. Beim Katamaran wurde der

Propeller der Steuerbordmaschine blockiert und die Welle beschädigt.

Personen kamen bei der Beinahe Kollision nicht zu Schaden. Öl oder

andere Betriebsmittel traten nicht aus. Die Schiffskörper beider

Fahrzeuge blieben unbeschädigt, so dass beide Schiffe ihren

Heimathafen aus eigener Kraft erreichen konnten. Die Ermittlungen und

Untersuchungen zur Unfallhergang und zum Unfallverursacher wurden

durch die Rostocker Wasserschutzpolizei eingeleitet und werden heute

fortgeführt.









