POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person an der Ziegelei Groß Gievitz , LK MSE

Waren / Müritz (ots) - Am 18.05.2019 um 07.28 Uhr, wurde der

Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der unbefestigten

Verbindungsstraße zwischen Groß Gievitz und der Ziegelei Groß Gievitz

kam ein VW Caddy, aus noch bisher unbekannter Ursache, nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Straßenbaum.

Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen

werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein

Neubrandenburger Krankenhaus verbracht. Zum Einsatz kamen neben der

Polizei Waren/ Müritz, auch die FFw der Orte Groß Gievitz, Groß

Plasten und Lansen mit insgesamt 27 Kameraden. Am Fahrzeug entstand

Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Unfallursache bleibt zu

ermitteln.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell